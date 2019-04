L'entrée de l'hôpital des enfants du CHU Purpan, à Toulouse. — R. Gabalda / AFP

Leur état est « stable ». Les deux garçonnets blessés jeudi par la chute d’un marronnier dans la cour de l’école de Bessens, dans le Tarn-et-Garonne, restent ce vendredi matin sous surveillance à l'Hôpital des enfants de Toulouse. Mais la préfecture indique que malheureusement l’un d’entre eux a dû être « a dû être amputé d’un membre inférieur ».

Le drame s’est produit à la récréation de 15h30 dans l’école de ce petit bourg qui accueille des enfants de maternelle et de cycle 1. Plusieurs élèves jouaient autour de l’arbre centenaire lorsque son tronc a brusquement cédé pour une raison encore inconnue.

Cellule psychologique

Une fillette a pu se dégager seule. Mais concernant les deux garçons de 7 et 8 ans, gravement blessés – l’un à l’abdomen et l’autre « à la jambe et à la hanche » – les pompiers se sont affairés durant deux heures pour les extirper.

La commune de Bessens dans le Tarn-et-Garonne. - Maps4News

L’école Jules-Ferry de Bessens est fermée ce vendredi pour les besoins de l’enquête qui doit s’intéresser à l’hypothèse d’un coup de vent et à l’état sanitaire du marronnier. Une cellule psychologique doit être mise en place sur la commune pour recevoir les familles et les élèves, dont certains ont assisté à l’accident.