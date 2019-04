Les murs du centre culturel islamique Avicenne à Villejean ont été tagués. — J. Gicquel / 20 Minutes

La communauté musulmane rennaise est sous le choc. Des tags anti-musulmans ont été découverts par les fidèles sur les murs de trois mosquées de la ville de Rennes, ce lundi matin. « 88 Nic les Mus », un smiley avec l'inscription « go home » et sur un troisième tag, des symboles religieux (étoile de David, croix chrétienne, croissant et étoile) sous lesquels est écrit « Non merci » : les messages ne laissent guère de doute sur les motivations haineuses et islamophobes de leurs auteurs.

Les instances musulmanes vont porter plainte

Selon Ouest-France, ce sont les mosquées du Blosne, de Maurepas et de la route de Vezin qui auraient été visées. Si les tags ont rapidement été effacés par les services municipaux, le Conseil français du culte musulman (CFCM) et l'Observatoire national contre l'islamophobie (ONCI) ont annoncé leur intention de porter plainte.

Pour Abdallah Zekri, président de l’ONCI, ces tags seraient liés au contexte des élections européennes à venir. « Je suis habitué, cela fait huit ans que j'occupe ces fonctions. Chaque fois que des élections approchent, les maux de la France viennent de l'islam et des musulmans », a-t-il déclaré.

La municipalité choquée

Dans une ville et un département peu habitués à de telles manifestations racistes, l’émotion est vive. « Ces actes sont inacceptables et leurs auteurs doivent être rapidement identifiés et présentés à la justice », a commenté Hubert Chardonnet, l’adjoint rennais chargé de la sécurité, du culte et de la laïcité, rappelant que « c'est la première fois que de tels agissements se produisent à Rennes. J'apporte tout mon soutien aux Rennais qui fréquentent les trois lieux visés, ainsi qu'aux représentants du Conseil régional du culte musulman », a-t-il ajouté.

La préfète d’Ille-et-Vilaine, Michèle Kirry, a également « condamné avec la plus grande fermeté les tags découverts ce matin sur trois lieux de culte islamique de Rennes » et assuré que « les services de police mettront tout en œuvre pour identifier les auteurs de ces actes et assurer la sécurité de ces lieux de culte et des fidèles les fréquentant ».