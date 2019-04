Illustration d'un chat noir. — Richard B. Levine/NEWSCOM/SIPA;

A croire qu’il avait besoin d’attention. A La Trinité (Alpes Maritimes), un chat s’est coincé dans une gaine technique. Pour en sortir, il a mobilisé l’attention de 19 sapeurs-pompiers pendant 11 heures. Tout est bien qui finit bien : l’animal a finalement pu être libéré de son piège. Mais il a mis les neurones et la patience des secours à rude épreuve.

« Les sapeurs-pompiers ont engagé des moyens technologiques et une technicité digne des recherches en sauvetages et déblaiements pour extirper un chat coincé dans une gaine technique entre le rez-de-chaussée et le premier étage, détaillent les pompiers des Alpes-Maritimes. Un travail long et précis pour les sapeurs-pompiers pour protéger et rassurer le chat, et éviter de causer des dommages aux structures de l’immeuble. »

Une caméra endoscopique

L’histoire ne dit pas quelles raisons ont poussé ce chat à se retrouver dans une telle situation. Quoi qu’il en soit, les secours ont mis toutes les chances de leur côté pour sauver le félin. Ils ont « procédé à la mise en place d’une caméra endoscopique, caméra qui permet de s’infiltrer dans des décombres et observer toute forme de vie, détaillent-ils. Il a fallu aussi procéder au percement délicat du mur pour permettre au chat de sortir. Et tout cela sans causer de dommages à la gaine technique qui comportait les câbles, la VMC, électricité. » L’immeuble, les pompiers et le chat sont finalement ressortis sains et saufs de cette longue intervention.