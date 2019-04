Une voiture de police (illustration). — Clément Follain / 20 Minutes

Ils ont semé la pagaille dans la gare d’Austerlitz, à Paris. Quatre hommes, dont l’un était en possession d’un pistolet à grenaille, ont été interpellés mardi après-midi, apprend 20 Minutes de source policière. Tout a commencé un peu avant 15h quand les policiers de la brigade des réseaux ferrés ont arrêté un suspect qui portait une arme à feu à la ceinture.

Trois hommes, soupçonnés de l’accompagner, se sont ensuite réfugiés dans un train à quai et enfermés dans les toilettes, semant un vent de panique. Les forces de l’ordre ont alors procédé à l’évacuation partielle de la gare et mis en place un périmètre de sécurité. Vers 16h, ils les ont finalement interpellés. Leur identité a été vérifiée. Selon l’AFP, il s’agit de personnes en situation irrégulière et qui n’étaient pas porteuses d’armes.