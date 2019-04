Une fête foraine (illustration). — FRED SCHEIBER/20 MINUTES

Dimanche après midi, huit personnes ont été blessées dans un accident de manège à Bapaume, dans le Pas-de-Calais, a-t-on appris auprès du Service départemental d’incendie et de secours (SDIS).

Les secours ont été appelés vers 16h30, après que le wagon d’un manège, une « chenille », s’est retourné lors d’une fête foraine installée dans cette commune située à une vingtaine de kilomètres au sud d’Arras.

Six mineurs et deux adultes blessés

Huit personnes ont été blessées dans l’accident, dont six mineurs âgés de six à 16 ans, ont précisé les pompiers. Deux personnes de 46 et 50 ans figurent également parmi les blessés.

Intervention commune de #Bapaume terminée Bilan Humain : 5 victimes blessées légers et 3 impliquées. Moyens engagés : Nombre de SP : 30, Nombre d’engins : 12. @Prefet62 @pasdecalais62 @Gendarmerie @PoliceNat62 — SDIS 62 (@ActuSDIS62) April 7, 2019

Souffrant de plusieurs blessures, essentiellement des contusions, les victimes ont toutes été prises en charge dans des hôpitaux des environs. Selon les pompiers, cinq blessés se trouvent en « urgence relative ».

L’opération a mobilisé une trentaine de pompiers. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l’accident.