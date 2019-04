A.M.

Le feu a ravagé l'appartement du troisième étage à Marseille — BMPM

Il a dû ramper sous les flammes. Adrien, un CRS marseillais de 26 ans a sauvé une femme des flammes de son appartement, situé dans le Ve arrondissement de Marseille, dans la nuit de jeudi à vendredi. Comme le rapporte La Provence, il dormait chez sa meilleure amie lorsque quelqu’un les a prévenus qu’un incendie embrasait l’immeuble. L’un des occupants a alors expliqué à Adrien que sa femme était toujours à l’intérieur.

Un second héros

En pénétrant dans l’appartement, Adrien a aperçu une main inerte et s’est décidé à aller jusqu’à la victime pour lui porter secours. « Je savais que je n’aurais qu’une seule chance. Je me suis mis à ramper sur 4 ou 5 mètres, j’ai saisi sa main, sans même savoir si elle était toujours en vie, et je l’ai traînée jusqu’au pas de la porte », confie-t-il au quotidien.

Les marins-pompiers l’ont prise en charge avant qu’elle ne soit hospitalisée en urgence. Comme six autres occupants de l’immeuble, incommodés par les fumées. Les 55 marins-pompiers sont finalement parvenus à maîtriser le sinistre qui n’a pas fait d’autres blessés. Adrien est à la recherche de l’homme qui est venu taper aux portes pour prévenir les occupants de l’incendie. Il peut se faire connaître auprès du commissariat de Noailles.