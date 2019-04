Une gendarmerie. (Illustration) — E. Frisullo / 20 Minutes

Une autopsie est prévue lundi pour préciser les circonstances du décès. Le corps sans vie d’une jeune femme de 23 ans a été découvert samedi matin par un groupe de motards sur la commune des Haies, située entre Vienne et Givors, non loin de Lyon.

La veille au soir, la disparition de la jeune fille avait été signalée et avait mobilisé une partie de la nuit trois équipes de gendarmes d’Ampuis et le peloton de surveillance et d’intervention de Givors. En vain.

Une enquête pour éclaircir les causes du décès

Le corps de la victime a finalement été retrouvé au petit matin sur un chemin escarpé par des randonneurs à moto, à seulement 500 mètres de son domicile, rapporte ce dimanche Le Progrès.Une enquête est en cours pour éclaircir ce qui a pu conduire à la mort de cette jeune femme.