Gaël, 33 ans, a disparu de son domicile de Masseube, dans le Gers, dans la soirée du vendredi 5 avril. — Gendarmerie du Gers

Depuis vendredi soir, un dispositif est déployé autour de Masseube, dans le Gers. Les gendarmes recherchent un homme de 33 ans, prénommé Gaël, qui semble avoir quitté son domicile à pied, et pourrait se trouver dans les environs.

L’inquiétude est grande chez ses proches, car le trentenaire a laissé des messages d’adieu, selon l’appel à témoins publié par la gendarmerie du Gers sur sa page Facebook.

Gaël est blond avec des cheveux courts et il a les yeux bleus. Il porte des lunettes. Lors de sa disparition, il était vêtu d’une veste noire et blanche et portait des baskets bleues.

Toute personne susceptible de fournir des informations est invitée à contacter la brigade de gendarmerie de Mirande au 05 62 59 05 60 ou le centre opérationnel de la gendarmerie du Gers au 05 62 60 50 00.