Des scellés de la police (illustration). — PHILIPPE HUGUEN / AFP

L’affaire a nécessité quatre mois d’enquête, si on en croit France Bleu La Rochelle. Un réseau de trafic de drogue a été démantelé, cette semaine, en Charente-Maritime, du côté de Saintes, et plus globalement en Nouvelle-Aquitaine. Pour avoir avec eux l’effet de surprise, les gendarmes ont mené une véritable opération coup de poing en plusieurs lieux de la région en même temps.

Une centaine de gendarmes étaient mobilisés pour interpeller huit personnes. Quatre ont même été incarcérées. Les forces de l’ordre ont saisi au total 40.000 euros, 300 grammes de cocaïne, 500 grammes de cannabis et des armes.

Des dizaines de kilos de drogues étaient générées par ce réseau, qui vient de tomber. Douze personnes devront comparaître devant le tribunal correctionnel de Saintes, le 27 juin prochain.