Il aura fallu mener une traque de plus de trois semaines. Nadine se rend à son travail le 8 mars dernier en vélo électrique qu’elle attache à la vue de tous, dans le quartier passant de la Joliette à Marseille. En venant récupérer son vélo vers 18h, il n’est plus là à sa grande surprise. Et ce malgré un cadenas de classe 10, l’un des plus solides.

Lorsqu’elle vient déposer plainte au commissariat du 8e arrondissement, Nadine se souvient qu’elle a installé une balise GPS de Connected Cycle. Les policiers parviennent à localiser le vélo, et décident d’intervenir. Sauf qu’il est à l’intérieur d’un bâtiment, rendant impossible toute opération.

Sur un marché aux puces en Isère

« La plaignante a partagé les codes de son application de géolocalisation avec un policier de la Bac. Celui-ci a pu suivre en temps réel les déplacements du vélo, et il pouvait intervenir en cas de besoin », confie une source policière à 20 Minutes.

Le vélo ne bouge malheureusement plus pendant trois jours, avant d’être finalement localisé à 300 km de là, à Grenoble​ en Isère. Mais le policier ne perd pas espoir. « Il s’est aperçu que le vélo était utilisé le 31 mars, et a vite prévenu ses collègues en Isère pour leur demander d’intervenir », ajoute cette même source.

Les policiers grenoblois se sont immédiatement rendus sur place et sont parvenus à interpeller le suspect en possession du vélo. Il se rendait sur un marché aux puces. Grâce à la balise GPS, ainsi qu’à la bonne volonté des policiers, le vélo va être prochainement restitué à sa propriétaire.