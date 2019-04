PEDOPHILIE L’homme, âgé de 53 ans, a été interpellé et écroué. Il aurait agi dans les départements du Gard, de l’Hérault et du Tarn.

Un véhicule de gendarmerie. Illustration. — F. Lodi

Un homme a été interpellé et écroué par le juge des libertés et de la détention de Nîmes. Selon France Bleu Gard Lozère, il est soupçonné d’avoir commis plus d’une dizaine d’actes de pédophilie dans le secteur de Saint-Ambroix (dans les Cévennes), ainsi qu’à Béziers et Castres.

Agé de 53 ans, il vivait avec sa mère. De nationalité suisse, il aurait déjà été condamné pour des faits similaires dans son pays. Selon la station de radio, il aurait tenté de mettre fin à ses jours il y a quelques temps. Il doit être déféré devant le parquet de Nîmes ce vendredi.