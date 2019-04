La police judiciaire sur les traces d'un violeur en série au «regard acier»

Portraits robots du principal suspect — police nationale

Entre 1998 et 2008, le "prédateur des bois" a agressé sexuellement au moins cinq femmes.

Agé d’une cinquantaine d’années au moment des faits, il enlevait ses victimes en ville et les emmenait dans des forêts pour les violer.

Les policiers de l’OCRVP diffusent, ce mardi, un nouvel appel à témoins.

De lui, les policiers ne savent que peu de choses. De type européen, il serait âgé aujourd’hui d’une soixantaine d’années. Mesurant entre 1m80 et 1m90, ses yeux bleus très clairs et son « regard acier » ont toutefois marqué ses victimes à tout jamais. Tout comme son visage émacié, sa corpulence plutôt mince, ses cheveux grisonnants coupés court, sa petite boucle d’oreille et les rides de son front. Celui que les enquêteurs de l’OCRVP ont surnommé « le prédateur des bois » a agressé sexuellement au moins cinq femmes entre 1998 et 2008.

Onze ans après le dernier fait, commis en région parisienne, la police judiciaire a publié ce mardi un appel à témoins pour tenter d’obtenir de nouvelles informations qui permettraient de le retrouver.

Le suspect a commencé son parcours criminel à La Rochelle, en Charente-Maritime, en 1998, en violant sous la menace d’un couteau une adolescente de 16 ans. Un an plus tard, c’est en Essonne qu’il a frappé. Puis, en 2000, il a agressé d’autres femmes dans les Hauts-de-Seine, à nouveau en Essonne et dans les Yvelines. En 2008, enfin, il a enlevé une femme dans le 13e arrondissement de Paris et l’a emmenée dans une forêt de l’Essonne pour la violer. Ses victimes sont âgées de 15 à 19 ans. Et son mode opératoire est toujours le même.

Des victimes enlevées et violées dans les bois

« Il enlevait les victimes dans des zones urbaines et les transportait en voiture dans des zones boisées pour les violer. Puis il les abandonnait sur place, nues », explique à 20 Minutes une source policière. Un portrait-robot avait déjà été diffusé dans la presse en 2011, notamment dans 20 Minutes. Les autorités en ont établi un nouveau, plus précis, réalisé sur ordinateur, en particulier grâce aux informations fournies par sa dernière victime. Depuis 11 ans, le « prédateur des bois » n’a plus fait parler de lui. Mais les enquêteurs de la PJ n’ont pas perdu espoir de retrouver sa trace.

Si vous avez des informations permettant d’aider les enquêteurs, vous pouvez contacter le groupe d’investigations et de coordination sur les crimes en série de l’OCRVP au 0800.35.83.35 ou par mail giccs@interieur.gouv.fr