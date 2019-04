Lors du transport judiciaire dans le cadre de l'affaire Troadec à Pont de Buis le 12 mars 2019 — Fred TANNEAU / AFP

Les enquêteurs vont une nouvelle fois se rendre à Pont-de-Buis dans le Finistère.

L'objectif de ces fouilles est notamment de retrouver les crânes des victimes, deux ans après le quadruple meurtre.

La ferme du principal suspect n’a peut-être pas encore livré tous ses secrets. Deux ans après le quadruple meurtre de la famille Troadec, à Orvault près de Nantes, de nouvelles fouilles vont être menées cette semaine dans la résidence d'Hubert Caouissin, à Pont-de-Buis, dans le Finistère. Selon RTL, qui révèle l’information, ces recherches seront lancées cette semaine. L’objectif des enquêteurs est notamment de retrouver les crânes des victimes.

Sur ce terrain isolé, des restes humains, mais aussi des bijoux et des objets dérobés dans la maison du drame, avaient été découverts par les enquêteurs, quelques semaines après le drame. Mais le 12 mars dernier, lors de son transport judiciaire sur les lieux, le meurtrier présumé aurait livré de nouvelles indications. Cette fois, un autre secteur de cette propriété de 27 hectares sera fouillé.

Bientôt une reconstitution à Orvault

Pascal (49 ans), Brigitte (49 ans), Sébastien (21 ans) et Charlotte (18 ans) avaient été tués le 16 février 2017 dans leur domicile familial. Beau-frère de Pascal Troadec, Hubert Caouissin avait avoué le 6 mars 2017 le meurtre des quatre membres de la famille à l’aide d’un pied-de-biche.

Un héritage de pièces d’or non partagé l’aurait poussé à venir espionner les Troadec chez eux à Orvault. Il a été mis en examen et écroué pour « assassinats » et « atteinte à l’intégrité d’un cadavre ».

Deux ans après, l’instruction continue et des zones d’ombre persistent, comme le vrai mobile du crime ou l’éventuelle préméditation. Une reconstitution, cette fois-ci dans la maison d’Orvault, devrait avoir lieu le 29 avril. Un procès n’est pas envisagé avant 2020.