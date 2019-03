Illustration de basket. — SIPANY/SIPA

La solidarité mise en place samedi soir lors d’un match de basket de N3 près d’Angers a sauvé un jeune joueur. À la Séguinière (Maine-et-Loire), un licencié de l’Étoile Angers basket a fait un arrêt cardiorespiratoire, alors qu’il venait de sortir du terrain, samedi soir, raconte Ouest-France.

Avec l’appui d’un défibrillateur

Ce jeune joueur de la catégorie moins de 18 ans a tout de suite été pris en charge par des personnes présentes. Le médecin du club de l’EAB, un infirmier et une troisième personne maîtrisant les gestes de premier secours se sont relayés pour prodiguer un massage cardiaque au jeune garçon. Avec l’appui d’un défibrillateur, les trois sauveteurs ont réussi à relancer le cœur du basketteur. Les pompiers et des médecins du Smur de Cholet sont rapidement arrivés et ont poursuivi les soins.

Toujours selon Ouest-France, le basketteur a été transporté à l’hôpital de Cholet alors qu’il était conscient.