JUSTICE La maire a déposé plainte contre le sénateur pour « menaces verbales » et « violences physiques ». Des faits que réfute fermement l'ancien édile

Illustration d'une écharpe de maire — POUZET/SIPA

Ce n’est pas l’entente cordiale entre Emilie Muñoz-Dennig, la maire de Fleurance, dans le Gers, et le sénateur et ancien maire Raymond Vall. L’édile vient de déposer une plainte contre son prédécesseur pour « menaces verbales » et « violences physiques », rapporte Le Journal du Gers.

C’est lors d’une réunion dans la salle Eloi-Castaing, le 21 mars, à l’occasion de la semaine de l’Industrie, que les faits se sont produits : le sénateur aurait donné « un coup de poing sur le bras » de la maire. Cette dernière a déposé plainte auprès du parquet d’Auch.

« Affabulation » pour le sénateur

Des accusations de violence réfutées par le sénateur dans un communiqué. Il explique qu’au cours de cette soirée, il a demandé à la maire « en aparté, quelles étaient les raisons de son défaut de réponse à ma demande de transmission de deux documents importants que je lui avais faite dix jours auparavant. Sans m’apporter de réponse, Madame le Maire a fait volte-face brutalement et a rejoint le groupe de personnes dont nous venions de nous écarter ».

« Utiliser cet échange pour proférer des accusations d’agression physique assimilable à un acte de violence fait à une femme est inadmissible et m’a profondément choqué. Il s’agit d’une affabulation que j’attribue à une tentative de manipulation dont ma collègue, avec qui j’ai partagé plus de 20 ans de vie municipale, pourrait être victime », s’insurge l’ex-maire.

Le parquet d'Auch a confié l’enquête à la brigade de recherches départementale.