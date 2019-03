Un agent de la police judiciaire. (Illustration) — Elisa Frisullo / 20 Minutes

Des fouilles ont été menées mardi autour de la maison de Lucas Tronche, à Bagnols-sur-Cèze, dans le Gard. L’information, révélée par Midi Libre, a été confirmée par Eric Maurel, le procureur de Nîmes. « L’institution judiciaire reste active et continue à exploiter et explorer toutes les pistes et toutes les hypothèses. »

#Gard Disparition de mineur

L'institution judiciaire reste active et continue à exploiter et explorer toutes les pistes et toutes les hypothèses.

⬇️⬇️⬇️

Bagnols-sur-Cèze : des fouilles près de la maison de Lucas Tronche https://t.co/gkIGSjJmOn via @Midilibre — Eric Maurel - Procureur Nîmes (@procureurNimes) March 29, 2019

Ces recherches ont été menées par des enquêteurs de la brigade criminelle du SRPJ de Montpellier, ainsi que des techniciens de l’identité judiciaire. Décidées le 14 mars lors d’une reconstitution des faits, elles auraient été levées sans résultats mercredi soir.

Forte mobilisation depuis quatre ans

Lucas Tronche, alors âgé de 15 ans, a disparu le 18 mars 2015 alors qu’il devait se trouver en chemin vers un arrêt de bus distant de quelques centaines de mètres pour se rendre à la piscine. Ses recherches font depuis l’objet d’une forte mobilisation initiée par ses parents et ses proches.