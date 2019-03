JUSTICE Trois personnes ont été interpellées mardi et reconnaissent avoir fabriqué des cocktails Molotov dans le but d’incendier du mobilier urbain, lors de l’acte 11 des « gilets jaunes » à Lyon

Photo d'illustration d'un rassemblement des «gilets jaunes» dans le centre-ville de Lyon, ici le 9 février pour l'acte 13. — KONRAD K./SIPA

Deux mois jour pour jour après l’acte 11 de la manifestation des « gilets jaunes », trois personnes ont été interpellées et placées en garde à vue mardi. Deux hommes et la compagne de l’un d’eux ont reconnu avoir fabriqué des cocktails Molotov dans le but d’incendier du mobilier urbain, révèle la Direction départementale de la sécurité publique (DDSP) du Rhône.

Le 26 janvier au matin, avant le début de cet acte 11 à Lyon, deux agents d’entretien de la Métropole avaient trouvé et remis à des policiers neuf bouteilles confectionnées en engins incendiaires de type cocktail Molotov. Une enquête avait alors été confiée à la cellule « gilets jaunes » de la sûreté départementale pour retrouver les fabricants de ces engins contenant bien des liquides incendiaires, et dissimulées place Antonin Poncet (Lyon 2e).

« Gilets jaunes » à Lyon: L’acte 11 mobilise, nouveaux heurts et interpellations en centre-ville https://t.co/B9N1ThdKEO via @20minutesLyon pic.twitter.com/D51b2Tv8Gz — 20 Minutes Lyon (@20minuteslyon) January 27, 2019

Des traces d’ADN retrouvées sur le scotch et les bouteilles

Des traces papillaires et ADN sur le scotch et les bouteilles ont permis l’identification de trois individus d’une quarantaine d’années vivant dans la banlieue lyonnaise, tous connus des services de police. L’un d’eux s’était notamment signalé par ses commentaires vantant le recours à la violence sur les réseaux sociaux.

La femme fait l’objet d’une convocation en maison de justice et du droit alors que les deux hommes sont présentés ce mercredi au parquet, en vue de leur jugement en comparution immédiate.