Photo d'illustration avec le siège de la DGSE, à Paris. — ERIC DESSONS/JDD/SIPA

Un homme avait été assassiné le 21 mars sur un parking de la petite commune de Ballaison (Haute-Savoie).

La victime ayant subi cinq impacts de balles est Daniel Forestier (58 ans), un ancien agent de la DGSE.

Daniel Forestier avait projeté d’assassiner le général Ferdinand Mbaou, un opposant au président congolais Denis Sassou Nguesso, réfugié en France.

L’identité de l’homme criblé de balles la semaine dernière à Ballaison (Haute-Savoie) est désormais connue. Il s’agit d’un ancien agent de la DGSE (services de renseignements) soupçonné depuis l’automne d’avoir projeté l’assassinat d’un opposant congolais en région parisienne, explique son avocat Me Cédric Huissoud.

Le corps retrouvé le 21 mars sur un parking de cette petite commune proche du lac Léman, était en effet celui de Daniel Forestier (58 ans), comme l’indiquait mardi soir l’hebdomadaire Le Messager sur son site internet. L’autopsie a révélé cinq impacts de balles sur la victime, dont un au niveau du cœur et un dans la tête.

La JIRS enquêtait sur le projet d’assassinat impliquant Daniel Forestier

Après la découverte du corps, le parquet de Thonon-les-Bains avait ouvert une enquête pour assassinat, confiée à la direction interrégionale de la police judiciaire, et le dossier a été repris lundi par la juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) de Lyon, compétente en matière de criminalité organisée. C’est la Jirs qui enquêtait déjà sur le projet d’assassinat ayant visé le général Ferdinand Mbaou, un opposant au président congolais Denis Sassou Nguesso, réfugié en France depuis près de 20 ans.

En septembre, Daniel Forestier et un autre ex-agent des services de renseignements extérieurs français avaient été inculpés dans cette affaire « d’association de malfaiteurs » et « détention d’explosifs ». Un troisième homme avait été placé sous le statut de témoin assisté. Daniel Forestier vivait en Haute-Savoie et était placé sous contrôle judiciaire.

L’opposant congolais Ferdinand Mbaou « pas surpris »

Son avocat avait engagé un recours devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Lyon pour faire annuler la mise en examen de son client, a-t-il précisé. Interrogé par l’AFP début octobre, Ferdinand Mbaou (62 ans) s’était dit « en colère mais pas surpris » par la nouvelle de ce projet d’assassinat, qu’il disait avoir appris « par la presse ».

L’ancien chef de la garde présidentielle du président de la République du Congo, Pascal Lissouba (1992-1997), avait appris au même moment le classement sans suite, par le parquet de Pontoise, d’une plainte qu’il avait déposée fin 2015, après avoir été grièvement blessé par balle dans une tentative d’assassinat à la sortie de son domicile de Bessancourt, au nord de Paris.