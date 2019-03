Le prête avait d'abord été entendu comme témoin assisté. — CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Un prêtre tahitien a été mis examen, mardi à Papeete, pour agressions sexuelles sur mineurs de plus de 15 ans, corruption de mineurs et incitation à la consommation excessive d’alcool, a-t-on appris mercredi de sources judiciaires. Deux jeunes majeurs, adolescents à l’époque des faits, lui reprochent des attouchements et ont alerté la Circas (Commission interdiocésaine de recours en cas d’abus sexuel) qui a prévenu le parquet.

Le prêtre catholique d’abord placé sous statut de témoin assisté le 9 mars dernier lors de son audition, a été mis en examen après appel du parquet. La chambre de l’instruction du tribunal de Papeete n’a pas suivi les réquisitions du parquet de placement en détention, le quadragénaire reste en liberté sous contrôle judiciaire. De plus, il lui est interdit de quitter la Polynésie française, mais aussi de se rendre dans sa paroisse où il exerce depuis 2016.

« Tolérance zéro »

L’affaire suscite un vif émoi en Polynésie. Avant d’être entendu, le prêtre avait évoqué l’affaire avec des paroissiens de l’église Sainte-Thérèse, où il officiait, affirmant son innocence. Beaucoup ne croient pas à sa culpabilité et avaient organisé un rassemblement de soutien à sa sortie de garde à vue.

Pendant sa garde à vue, l’archevêque de Papeete avait demandé par communiqué à ses « fidèles de ne pas se laisser aller aux jugements hâtifs, précipités et passionnés ». Monseigneur Jean-Pierre Cottanceau s’inscrit cependant dans la « tolérance zéro » prônée par le Vatican pour les auteurs d’abus sexuels.