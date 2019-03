L'homme qui a menacé les policiers a été placé en garde à vue (illustration) — Clément Follain / 20 Minutes

Il était un peu plus de 19h, ce lundi, quand des policiers qui patrouillaient rue Germain-Desfresne, à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), se sont fait menacer de mort et insulter par un individu, apprend 20 Minutes de source policière. Les agents ont alors tenté de contrôler cet homme à plusieurs reprises mais il est parvenu à prendre la fuite. Il a finalement été retrouvé et interpellé place de l’église.

Les policiers ont découvert dans une sacoche qu’il portait une feuille sur laquelle étaient inscrits des mots incompréhensibles laissant penser à une radicalisation ou à une préparation terroriste. Il a été placé en garde à vue.