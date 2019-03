FAITS DIVERS Un homme, suspecté d’être le conducteur du véhicule qui a mortellement percuté un enfant de deux ans et demi à Lunéville samedi, et qui avait pris la fuite, a été interpellé. Il était au téléphone

Un homme âgé de 48 ans, suspecté d’être le conducteur du véhicule qui a mortellement percuté un enfant de deux ans et demi à Lunéville samedi, et qui avait pris la fuite, a été interpellé selon le procureur de la République à Nancy, François Pérain. C’est l’exploitation de la vidéosurveillance et des témoignages qui a permis d’identifier l’individu. Ce dernier est inconnu de la justice. « Il apparaît que le conducteur mis en cause était au téléphone au moment des faits », a expliqué le procureur.



Le suspect a été placé en garde où il aurait indiqué « avoir effectivement senti un choc », précise le procureur. Ce dernier indique que le suspect « reconnaît qu’il aurait dû s’arrêter d’autant qu’il a vu une femme faire des gestes en sa direction » et ne « pas avoir de souvenirs précis sur le fait qu’il était en train de téléphoner au moment de l’accident. » Le conducteur était au volant d’un véhicule de son employeur à des fins personnelles et sans son autorisation.

Il devrait être présenté lundi au parquet en vue de l’ouverture d’une information judiciaire.