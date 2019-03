Un American Staff. (Illustration) — www.edwards.af.mil

Sans l’intervention d’un autre enfant, que se serait-il passé ? Le 24 février dernier, à Bouguenais, un couple de Couëron, accompagné de leur fils de 13 ans, rend visite à des grands-parents, qui sont absents. Lorsqu’ils s’apprêtent à repartir, ils aperçoivent un voisin, qui les insulte. Il existe en effet un contentieux ancien entre voisins, relatif au stationnement des véhicules.

Le voisin descend pour s’expliquer et très vite des coups sont portés par le couple. Il est jeté au sol et une poubelle est projetée sur lui. La femme agresse violemment l’épouse du voisin, lui portant des coups au visage. L’enfant des voisins, âgé de 9 ans, est menacé de mort, de même que ses parents.

L’adolescent de 13 ans stoppe le chien d’attaque

Subitement, la femme du couple de Couëron ouvre délibérément la malle arrière de son véhicule et libère son chien staff Américan, sans muselière, ni laisse. L’animal s’apprête à charger l’enfant, mais il est finalement stoppé in extremis par l’adolescent de 13 ans, qui parvient à le retenir. A l’arrivée des gendarmes, le couple d’agresseurs et l’adolescent ont quitté les lieux.

Identifiés, les adultes ont été mis en garde à vue le 18 mars. L’adolescent a été entendu comme témoin. Les deux adultes sont convoqués en août devant le tribunal correctionnel pour ces faits. Les victimes ont eu 30 jours d’incapacité totale de travail pour la femme et 4 jours pour l’homme. Le garçon de 9 ans a eu 4 jours aussi pour traumatismes psychologiques.