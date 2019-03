Manifestation de forains à proximité de l'hôtel de ville du Mans. — JF.Monier/AFP

La colère est montée d’un cran ce vendredi. La mairie du Mans (Sarthe) a en effet été évacuée dans l’après-midi en raison d’une manifestation « violente » de forains qui protestaient contre l'annulation de la fête foraine des Rameaux, a-t-on appris de sources concordantes. « Il était hors de question de mettre le personnel en danger, on a préféré évacuer la mairie », a indiqué une porte-parole de la mairie de la Sarthe.

« Les manifestations des forains se poursuivent et de manière violente », a ajouté la mairie dans un communiqué de presse. Le maire Stéphane Le Foll (PS) et « la municipalité appellent au calme et réitèrent leur proposition d’une fête foraine hors du périmètre du centre-ville », ajoute-t-elle.

Entre 300 et 400 forains remontés

Le Mans connaît vendredi sa troisième journée de tensions avec les forains. Interrogée, la préfecture de la Sarthe n’a pas fait de commentaires. « Les forces de l’ordre sont actuellement mobilisées. La préfecture ne souhaite pas communiquer pour le moment », a-t-elle indiqué, sans indiquer le nombre de manifestants.

Selon un photographe de l’AFP présent sur place, entre 300 et 400 forains ont lancé des œufs et des feux d’artifice sur les forces de l’ordre qui ont fait usage de gaz lacrymogènes à deux reprises et qui bloquent l’accès à la mairie du Mans. Les forains ont également bloqué le trafic ferroviaire en gare du Mans.

Des forains en colère bloquent les voies en gare du Mans. - JF.Monier/AFP

Dans la matinée, les forains avaient bloqué brièvement l’autoroute A11, selon Vinci autoroutes.

Au sud de la ville plutôt que dans le centre

A la suite d’un conflit entre les forains et la mairie (PS), la traditionnelle fête foraine des Rameaux a été tout simplement annulée cette année. Elle devait se dérouler sur le parking du Panorama, au sud de la ville, plutôt que sur celui des Jacobins, dans le centre. Et ce pour des raisons de sécurité, à la suite de divers incidents. Mais les patrons de manège s’inquiètent d’une baisse de fréquentation et donc de chiffre d’affaires à la suite de ce déménagement.