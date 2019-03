Georges Courtois, à Nantes, en 2017. — G.Gobet/AFP

Georges Courtois a été retrouvé mort dans son appartement de Quimperlé, à la suite d’un incendie.

L’ex-braqueur avait fait parler de lui en décembre 1985 pour la prise d’otages de la cour d’assises de Loire-Atlantique.

Il a passé près de 34 ans derrière les barreaux.

Le corps calciné, retrouvé dans la nuit de samedi à dimanche dans un appartement incendié à Quimperlé (Finistère), est bien celui du locataire, un certain Georges Courtois, annonce ce mardi après-midi le parquet de Quimper. Agé de 71 ans, père de trois enfants, il était le plus célèbre criminel nantais.

Connu localement pour son franc-parler et sa cigarette vissée au bec, Georges Courtois était surtout réputé pour avoir pris en otages, avec deux complices (Abdelkarim Khalki et Patrick Thiolet), la cour d’assises de Loire-Atlantique le 19 décembre 1985, dans l’ancien palais de justice de Nantes. L’homme à la moustache, qui était alors jugé pour une affaire de braquage, avait retenu une trentaine de personnes, magistrats, jurés et visiteurs, pendant 36 heures.

Armé, le trio avait eu l’audace de s’adresser en direct au gouvernement et au grand public via les caméras de télévision. Les trois malfaiteurs fuiront finalement le tribunal, enchaînés à trois juges, avant d’être arrêtés à l’aéroport de Nantes, le soir du 20 décembre, non sans s’être adressés une dernière fois aux journalistes.

Au total, 34 ans derrière les barreaux

Courtois avait écopé de 20 ans de prison pour sa prise d’otages. Celle-ci avait donné lieu à la première intervention des policiers du Raid. Le négociateur n’était autre que Robert Broussard, le commissaire de police rendu célèbre pour avoir mis fin à la cavale de Jacques Mesrine quelques années plus tôt.

Sorti de détention en 1997, Georges Courtois avait de nouveau été condamné à dix ans de prison en 2004 pour un braquage commis en 2002, puis à douze ans de prison en 2006 pour des hold-up dans des supérettes nantaises en 2000. Au total, il aura passé 34 ans derrière les barreaux.

En 2015, tout juste libéré, il raconta son histoire dans un livre intitulé Aux marches du palais. Après le décès de son épouse, Chantal, en août 2016, Georges Courtois était finalement parti s’installer à Quimperlé (Finistère) où il appréciait de retrouver un certain anonymat.