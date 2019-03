Des policiers lors d'une intervention dans le quartier des Izards. (Illustration — B. Colin - 20 Minutes

Les pompiers ont été appelés vers 6H30 ce dimanche matin après des coups de feu survenus dans le quartier toulousain des Izards. A leur arrivée sur place, ils ont trouvé deux hommes blessés au niveau de la place Micoulaud.

Selon France Bleu Occitanie, l’un des jeunes serait grièvement blessé au thorax et a été conduit dans un état grave à l’hôpital Rangueil. Le second aurait été blessé à l’abdomen et se trouverait dans un état moins préoccupant.

Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances de cette fusillade. Le quartier des Izards est connu pour son trafic de stupéfiants et il est régulièrement sujet à des règlements de compte.

Des précédents dans le quartier

En décembre 2013, un jeune avait été abattu à l’arme de guerre. Plus récemment, en novembre dernier, un homme qui sortait d’une pizzeria située chemin des Izards avait été touché à la jambe. Un second tir avait traversé une fenêtre du premier étage de l’immeuble, blessant légèrement un des occupants de l’appartement.