Le suspect est un SDF âgé une cinquantaine d'années — Casino

Début mars, un homme a dérobé dans une supérette de Gonesse (Val d'Oise) une tirelire destinée à récolter de l’argent pour financer les soins médicaux d’un petit garçon.

Scandalisé, le gérant du commerce a posté les images captées par la caméra de surveillance sur Facebook.

Ce lundi, les policiers ont interpellé un suspect à Roissy.

La vidéo, postée sur Facebook, avait scandalisé les internautes. Au début du mois, alors qu’il fait ses courses dans une supérette de Gonesse ( Val d'Oise), un homme profite d’un moment d’inattention du commerçant pour saisir discrètement une petite cagnotte, posée près de la caisse, et la glisse sous son manteau. Une tirelire destinée à récolter de l’argent pour financer les soins médicaux de Tylian, un petit garçon de six ans, atteint d’une paralysie cérébrale. Scandalisé, le responsable du Casino Shop est allé déposer plainte et a décidé de diffuser les images captées par la caméra de surveillance sur internet.

Les investigations menées par les policiers du commissariat de Gonesse ont permis d’interpeller le suspect, ce lundi, à Roissy. Les enquêteurs sont parvenus à l’identifier grâce à la vidéo publiée ainsi qu’aux témoignages d’internautes l’ayant reconnu. L’homme est manutentionnaire sur la zone aéroportuaire. Ils l’ont arrêté vers 17h, alors qu’il se rendait à son travail, et l’ont placé en garde à vue. Devant les policiers, il a reconnu les faits. « Il a expliqué qu’il ignorait que cette tirelire était destinée à récolter de l’argent pour un enfant malade », indique à 20 Minutes une source policière.

« C’est un vol alimentaire »

Inconnu des services de police ou de la justice, le suspect âgé de 57 ans vit dans des conditions très précaires. SDF depuis quelque temps, il loge dans des hôtels quand il en a les moyens. Le reste du temps, il dort dans sa voiture. Le jour des faits, il avait dépassé le découvert autorisé par sa banque. Voilà pourquoi il s’est emparé de cette cagnotte qui contenait environ 50 euros. « C’est un vol alimentaire », souffle une source proche du dossier. Aujourd’hui, il regrette son geste et a promis de rembourser la famille de Tylian.

Mais cette affaire est peut-être un mal pour un bien. Grâce à la médiatisation de cette affaire, plus de 43.000 euros ont été récoltés en quelques jours sur la cagnotte Leetchi qui avait été lancée par les parents de Tylian. Ils ont besoin de 50.000 euros pour financer trois opérations que subira, dès le mois de mai, le garçonnet en Allemagne. Des interventions chirurgicales qui lui permettront peut-être d’acquérir davantage de motricité. Contacté par 20 Minutes, le parquet de Pontoise n’a pas donné suite.