Photo d'illustration de la frégate britannique HSM Argyll, qui a porté assistance au Grande America dans la nuit du 10 au 11 mars. — T. Ross / Rex / SIPA

Les 27 personnes sont « saines et sauves », selon la préfecture maritime de l’Atlantique. Dans un communiqué, celle-ci indique que 26 membres d’équipage et un passager d’un navire de commerce battant pavillon italien ont été secourus au large du Finistère, dans la nuit de dimanche à lundi. Un incendie s’était déclaré dimanche, en début de soirée, à bord du Grande America.

Plusieurs conteneurs en feu

Ce navire hybride entre un roulier et un porte-conteneurs était parti de Hambourg pour se rendre à Casablanca. Vers minuit, le commandant a alerté les autorités maritimes que l’incendie, initialement maîtrisé, avait repris et que plusieurs conteneurs étaient en feu. Le cargo se trouvait alors dans le golfe de Gascogne, à 142 miles nautiques (environ 263 kilomètres) au sud-ouest de la pointe de Penmarc’h (Finistère), et n’avait pas repris sa route.

Le commandant a décidé d’abandonner le Grande America vers 2h, à bord d’une embarcation de sauvetage. Et deux heures après, la frégate britannique HMS Argyll, qui avait été déroutée sur zone, a récupéré les 27 personnes. La préfecture maritime a envoyé un hélicoptère de la Marine nationale afin d’évaluer la situation du navire.