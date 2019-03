Attaque terroriste par des djihadistes a la prison de Conde sur Sarthe.Dispositif policier et medical important. — SICCOLI PATRICK/SIPA

Après l’attaque terroriste au couteau dans la prison d’Alençon, les syndicats ont placé le débat sur la question des procédures de fouilles dans les centres pénitentiaires français.

Une loi de 2009 oblige désormais à justifier les fouilles, les syndicats veulent supprimer cette disposition.

Les observateurs internationaux de l’OIP y sont opposés, estimant que la dignité des détenus est une garantie pour la sécurité des établissements.

Deux gardiens de prison ont été gravement blessés, mardi, à la prison de Condé-sur-Sarthe, dans l’Orne. C’est un détenu radicalisé, Michaël Chiolo, ancien compagnon de cellule de Cherif Chekatt, l’auteur présumé de l’attentat de Strasbourg de décembre, qui en serait l’auteur. Avec lui pour cette attaque, un couteau en céramique.

Comment une telle arme a pu entrer dans la prison ? Dès mardi, la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, a évoqué l’hypothèse qu’il soit rentré grâce à la compagne du prisonnier, avec laquelle il était au moment de l’attaque. Bien qu’on n'en soit qu’au stade des hypothèses, c’est bien sur la question des fouilles en prison, de visiteurs comme des détenus, que les syndicats de gardiens mettent la pression.

En théorie, comment se passe une fouille ?

Pour une visite, la personne passe sous un portique de sécurité standard. S’il sonne, l’agent pénitentiaire peut demander à faire une fouille par palpation. Si le visiteur refuse -il en a le droit - il ne pourra pas rentrer. « Il peut aussi faire appel aux forces de police, dans le cas de résistance ou si un incident se produit », précise Nicolas Ferran, de l’Observatoire international des prisons (OIP). « Mais si le portique ne sonne pas, une fouille plus poussée n’est pas possible », prévient Christophe Dorangeville, secrétaire général de la CGT Pénitentiaire, un syndicat minoritaire. Or, par définition, un couteau en céramique ne sonne pas sous un détecteur de métaux.

Pour les détenus eux-mêmes, c’est évidemment un peu plus complexe. Il y a d’abord les fameuses fouilles internes, dans les cavités corporelles « interdites, sauf circonstances exceptionnelles et avec avis médical », explique Nicolas Ferran. Ensuite, les fouilles par palpation et enfin les fouilles corporelles, à nu. Surtout, depuis la loi pénitentiaire de 2009, « toute fouille doit être justifiée », rappelle Nicolas Ferran. Même s’il reconnaît que lesdites justifications sont très subjectives : « Il est très difficile d’évaluer avec des critères précis » la nécessité de la fouille.

Que demandent les gardiens ?

« La grosse problématique, c’est le cadre législatif », juge le syndicaliste CGT. Dans le viseur : l’article 57 de la loi pénitentiaire de 2009. C’est cet article qui impose une justification aux fouilles et interdit « en principe », d’après l’OIP, les fouilles systématiques. Et qui, d’après les gardiens en tout cas, met en jeu la sécurité des prisons : « Il est plus difficile d’entrer dans un stade que dans une prison ! » Mais le syndicat ne s’arrête pas là. « Il y a aussi une question de moyens humains, nous sommes un gardien pour 100 détenus, et matériel. » Il existe en effet des portiques plus précis que les simples détecteurs de métaux : les scanners corporels à ondes millimétriques. Problème : ils sont beaucoup plus onéreux et nécessitent de rester à l’intérieur « trois à quatre minutes » d’après Christophe Dorangeville.

Pourquoi l’OIP trouve que changer la loi n’est pas une bonne idée

A l’Observatoire international des prisons, qui a pour but de promouvoir le respect des personnes incarcérées, c’est peu dire qu’on voit les demandes de changement de la législation d’un mauvais œil. Si Olivier Ferran reconnaît que les fouilles sont « toujours des situations difficiles, compliquées à gérer », d’un côté comme de l’autre, il estime que la loi de 2009 et son article 57 sont nécessaires. « C’est une question de dignité. [Les fouilles systématiques] ont des répercussions. Or, les droits des détenus sont une partie de la garantie de la sécurité des personnels. » Ce responsable de l’OIP parle même de « soupape » pour les détenus. Il ajoute aussi que les intentions de la loi de 2009 ont déjà été en partie détricotées : « Dans les faits, on sait que les fouilles systématiques sont encore fréquentes. » Aussi, la loi elle-même a déjà été modifiée, déjà sous la pression des syndicats : « Il y a deux exceptions aux fouilles justifiées (une est une mesure collective, l’autre individuelle, NDLR). C’est une décision du chef d’établissement, le parquet doit seulement être informé. » Il s’agit donc d’une décision administrative, et non judiciaire.