Un surveillant pénitentiaire ferme une porte à la prison d' Alençon-Condé-sur-Sarthe le 30 avril 2013. — AFP PHOTO CHARLY TRIBALLEAU

Un détenu radicalisé emprisonné au centre pénitentiaire de Condé-sur-Sarthe (Orne) a poignardé, ce mardi matin à 9h45, deux surveillants, a appris 20 Minutes d’une source syndicale, confirmant une information du Parisien.

Selon les premiers éléments de l’enquête, cet homme condamné à une peine pour « apologie du terrorisme » était avec son épouse dans une Unité de vie familiale quand les faits se sont produits. Au moment de sortir de cette Unité où certains détenus ont le droit de rencontrer des membres de leurs familles pour une durée allant de 24 à 72h, il aurait poignardé les deux surveillants, l’un au ventre, l’autre au visage, à l’aide d’un couteau. « A l’intérieur de l’Unité, il y a des couteaux pour que les détenus puissent manger », explique notre source.

Retranché avec sa femme

Selon nos informations, les deux surveillants ont été transportés à l’hôpital d’Alençon. D’après un communiqué du ministère de la Justice, leur pronostic vital n’est pas engagé. Après les faits, l’homme s’est retranché dans l’Unité de vie familiale, où il se trouvait depuis 24h, toujours avec sa femme. « L’Equipe régionale d’intervention et de sécurité (Eris) ainsi que le Raid sont sur place pour le déloger », a confié notre source.

Selon le ministère, le détenu a été « condamné à 30 ans de réclusion criminelle pour arrestation, enlèvement, séquestration suivi de mort et vol avec arme, et à un an d’emprisonnement pour apologie publique d’acte de terrorisme. »

