Une clientèle inhabituelle. Trois boucheries halal de Flers-en-Escrebieux et de Sin-le-Noble, près de Douai, dans le Nord, ont reçu, mardi, la visite des contrôleurs de l’Urssaf et des services fiscaux, de policiers et des services de Protection à la Population, selon La Voix du Nord.

Couverte de moisissure

Dans ces trois commerces, la police assure avoir découvert «entre 1.200 et 1.500 kg de viande avariée». Le stock a été saisi pour être détruit et des enquêtes ont été ouvertes. Parfois, la viande était couverte de moisissure et l'étiquetage ne permettait pas de savoir si certains lots étaient destinés à la consommation animale ou humaine.

L'opération menée par les comités opérationnels départementaux anti-fraude (CODAF) visait quatre boucheries. La quatrième était fermée, le jour des contrôles.