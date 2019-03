Un commando armé envoyé contre un locataire mauvais payeur

Illustration d'une voiture de police à Paris. — Clément Follain / 20 Minutes

C’est une visite nocturne donc ce couple se serait bien passé. Dans la nuit de vendredi à samedi six hommes armés ont pénétré au domicile d’un couple de Romainville, en Seine-Saint-Denis, rapporte Le Parisien. La raison de ce raid ? Des loyers impayés. Le commando qui a défoncé la porte d’entrée dit être envoyé par le propriétaire qui réclame son argent.

Equipés de « deux pistolets automatiques Glock de calibre 9 mm, d’une machette et d’un couteau », selon le quotidien, les six sbires molestent l’homme avant de menacer de lui couper une oreille et de pointer un pistolet sur le visage de la jeune femme. Leur méfait accompli, les six voyoux ont pris la fuite. L’enquête a été confiée au commissariat des Lilas et aucune interpellation n’a ueu lieu pour l’instant.