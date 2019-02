Un malinois. Illustration. — Caters News Agency / Sipa

Il peut remercier son malinois. Dans la nuit de vendredi à samedi, deux cambrioleurs se sont introduits dans un bureau de tabac de Manosque, dans les Alpes-de-Haute-Provence. Prévenu par l’alarme, le propriétaire, David, s’est rendu sur les lieux vers 3h du matin, avec Hobby, son malinois de six ans, comme l’explique La Provence.

A son arrivée il surprend un homme cagoulé devant la vitre défoncée, et ordonne au chien de l’intercepter. Au moment où l’homme prend la fuite, un second individu sort du bureau de tabac et s’enfuit également. Grâce à l’intervention du chien, le butin du larcin n’est que limité : quelques paquets de cigarettes et 500 euros de jeu, deux sacs remplis de cartouche de cigarettes sont restés sur place. En juillet 2016, Hobby était déjà parvenu à faire fuir un braqueur, sans son butin.