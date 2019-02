Les flammes parcourent la Corse dans la nuit de samedi 23 à dimanche 24 février. — Capture d'écran Meteoville/Twitter

Plusieurs départs de feu attisés par des vents violents dans la nuit de samedi à dimanche ont détruit plus de 1.000 hectares de végétation en Corse​, sans faire de blessés. La région de la Balagne a notamment été touchée, a-t-on appris dimanche auprès des secours et de la préfecture.

🔥 Un violent incendie a sévit toute la nuit à Calenzana (Haute-Corse), brûlant des centaines d'hectares. Pas encore maîtrisé ce matin. (https://t.co/ulENchMxWb) pic.twitter.com/jutgI9PAI3 — Météo Express (@MeteoExpress) February 24, 2019

L’incendie le plus important s’est déclaré vers 20 heures samedi à Calenzana, près de Calvi, et avait déjà parcouru plus de 600 hectares dimanche matin. Dans la nuit, des habitants ont dû être confinés, ajoute la préfecture dans un communiqué, mais « aucune habitation n’a été touchée par les flammes » et « aucun blessé n’est à déplorer ».

Des flammes fortifiées par le vent

Cet incendie ainsi qu’une vingtaine d’autres en Haute-Corse a été favorisé par un vent violent tourbillonnant. Cent-dix pompiers et gendarmes étaient encore mobilisés ce dimanche matin, et des Canadairs étaient attendus dans la matinée en renfort.

Plusieurs #Incendies sont en cours en #Corse vers #Calenzana (2B) ou #Sampolo entre autre.

Évitez ces secteurs pour faciliter l’ accès des secours.

⛔️En raison du #Vent fort il est rappelé que tout écobuage est interdit.



En cas de départ de 🔥 composez ☎️18 ou 112 pic.twitter.com/WQCdjOeKXj — VISOV | #MSGU (@VISOV1) February 24, 2019

La Corse du Sud a également connu une nuit difficile avec de multiples départs de feu. L’incendie le plus important du département sévissait toujours dimanche matin à Tolla, à l’Est d’Ajaccio, ont indiqué les pompiers. Parti aux alentours de 19h30 sur les crêtes, il a déjà ravagé 50 hectares et restait inaccessible aux sapeurs-pompiers, sans menacer le village.

Vigilance orange au vent fort jusqu’à 15 heures

Un autre incendie déclenché aux alentours de 19h40 sur la commune de Sampolo a ravagé 32 hectares selon une dernière estimation des pompiers. Dans la nuit le feu a menacé un temps le village, obligeant les sapeurs pompiers à procéder à la défense de nombreuses habitations et à la mise en sécurité de 12 personnes. 45 soldats du feu restaient mobilisés sur place dimanche matin.

L’île de Beauté est toujours touchée par les vents violents qui ont toutefois baissé d’intensité dimanche matin. Météo France a placé les deux départements corses sous « vigilance jaune » au vent fort jusqu’à 15 heures.