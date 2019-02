Les enquêteurs de l'OCLCO ont mis la main sur 1,5 tonne de résine de cannabis — police nationale

Les enquêteurs de la direction centrale de la police judiciaire ont démantelé un trafic international de stupéfiants dirigé depuis la Seine-Saint-Denis.

Ils ont découvert 1,5 tonne de cannabis et ont saisi 260.000 euros.

Cinq personnes ont été interpellées, et vont être déférées devant un juge ce jeudi.

Une saisie de cannabis impressionnante. En début de semaine, les policiers de l’OCLCO (Office central de lutte contre la criminalité organisée) ont mis un coup d’arrêt à un trafic international de stupéfiants organisé depuis la Seine-Saint-Denis, apprend 20 Minutes de source policière, confirmant une information de Franceinfo. Les enquêteurs ont mis la main sur 1,5 tonne de résine, dont la valeur est estimée à 4,5 millions d’euros. Quatre hommes, âgés de 24 à 37 ans, ainsi qu’une femme ont été arrêtés.

L’affaire commence il y a six mois environ. Les policiers surveillent un homme, connu de leurs services pour des vols à main armée. Ils le soupçonnaient d’être impliqué dans un trafic d’armes. Avant de comprendre qu’il donnait plutôt dans le trafic de shit. « On le voyait disparaître trois ou quatre jours par mois et on a découvert qu’il faisait des allers-retours en Espagne », confie à 20 Minutes une source proche du dossier. Il livrait ensuite la drogue notamment dans le sud de la France.

« C’est un très bon »

L’homme est méfiant. Il change régulièrement de voiture, de plaques d’immatriculation, utilise plusieurs téléphones, des brouilleurs d’onde. « C’est un très bon », souffle notre source. Présenté comme le chef du trafic, il a été interpellé dans la nuit de dimanche à lundi, vers 4h30 du matin, en flagrant délit, à Tremblay-en-France. Les policiers découvrent 410 kg de cannabis dans un véhicule puis, dans un entrepôt à Aulnay-sous-Bois 900 autres kilos. Trois complices et sa compagne ont été interpellés dans la foulée.

Dans un box, où l’équipe avait l’habitude de garer des véhicules, les policiers trouvent également 60.000 euros en liquide ainsi que deux pistolets 9 mm. Dans un autre box, 200 kilos de résine supplémentaires. Au domicile du principal suspect, ils découvrent une autre arme automatique de calibre 7.62, des menottes et des brassards police. 200.000 ont par ailleurs été saisis sur un compte bancaire. Tous les cinq vont être présentés ce jeudi à un magistrat de la juridiction interrégionale spécialisée.