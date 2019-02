Illustration d'un python femelle. — Pet Alert 46

Le Carnaval de Nice est le lieu de toutes les extravagances. Alors poser avec un python, ça ne fait pas peur aux fêtards qui viennent profiter de l’ambiance du Roi du Carnaval. C’est ce que proposaient deux individus : contre quelques euros, ils photographiaient Niçois et touristes avec leur serpent de plus de trois mètres. Dimanche soir, ils ont été interpellés et les pythons interceptés, rapporte Nice-Matin.

C’est sur le quai des Etats-Unis que les policiers sont tombés sur les deux hommes et leur python, une espèce protégée. En se rendant dans leur chambre d’hôtel, trois autres ont été retrouvés. Selon le quotidien local, les reptiles ont été confiés au service vétérinaire des sapeurs-pompiers des Alpes-Maritimes.

Les douanes

Quant à leurs maîtres, ils ont été placés en garde à vue. Tous deux comparaîtront devant le tribunal correctionnel de Nice. N’ayant pas l’autorisation de détenir ce type d’espèce, ils auront également affaire aux douanes.