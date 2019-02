Maubuisson, 16 mai 2013. - Presentation du dispositif de securite estival avec l'helicoptere de la securite civile Dragon 33 et demonstration d'un exercice de sauvetage en mer avec helitreuillage dans la nouvelle nacelle qui permet de transporter victime et secouriste jusqu'a un point de sauvetage sans avoir a les remonter dans hélicoptère. — S. Ortola / 20 Minutes

Une opération de sauvetage qui aura duré un peu plus d’une heure et demie. Quatre personnes ont été secourues, ce dimanche en fin d’après-midi, à Granville en Normandie, après avoir été piégées par la marée, a rapporté la préfecture maritime de la Manche, ce dimanche.

Dimanche vers 16h30, un témoin prévient la gendarmerie : quatre personnes, piégées par la marée, sont bloquées au pied de la pointe du Roc à Granville. Le Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage (CROSS) Jobourg met en place un important dispositif composé de sauveteurs en mer, de policiers, de pompiers, et de deux hélicoptères (un « Dragon 50 » de la sécurité civile et un « Caïman » de la Marine nationale).

Un des deux enfants évacué dans un hôpital

En attendant les secours, les quatre victimes - une personne âgée, une femme adulte et deux enfants - se réfugient dans une grotte, au pied de la falaise. Les secours tentent d’abord d’intervenir par la mer, avec une annexe. Mais le bateau chavire et deux sauveteurs se retrouvent à l’eau. Au même moment, un policier qui tentait de secourir les quatre victimes se fait également piéger par la marée. A ce moment-là, sept personnes sont donc coincées dans la grotte.

Vers 17 heures, l’un des enfants et la femme sont secourus. La personne âgée et le second enfant, en état d’hypothermie, sont, eux, hélitreuillés quelques minutes plus tard. Les secours parviennent ensuite à récupérer les deux sauveteurs et le policier. Un des deux enfants, âgé d’une dizaine d’années, a été évacué à l’hôpital de Granville. Un épisode de grandes marées est attendu jusqu’à samedi, avec un pic ce jeudi.