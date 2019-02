Poignardé dans le dos et transporté à l’hôpital, son pronostic vital est engagé

Au terme d’un événement organisé par une association portugaise de Cannes, certains participants en sont venus aux mains. Et la rixe s’est conclue par des coups de couteau, rapporte Nice-Matin. Poignardé dans le dos, un homme a été grièvement blessé.

Les pompiers et les policiers municipaux sont intervenus ce dimanche matin à 5h30 à Cannes, dans le quartier des Tourrades. Ils ont découvert trois hommes blessés au couteau. L’un grièvement, deux plus légèrement.

Une enquête ouverte

L’un d’eux a donc été poignardé dans le dos et présente une perforation d’un poumon. Selon le quotidien local, il a été transporté à l’hôpital Pasteur de Nice dans un état comateux et son état reste préoccupant. Sur place, une enquête a été ouverte et confiée à la police.

M.F.