FAITS DIVERS Des stupéfiants et 3.000 euros en liquide ont été retrouvés dans le véhicule d’un automobiliste pris en chasse par la police à Colmar vendredi…

Illustration d'une voiture de police de nuit, ici à Rennes. — C. Allain / 20 Minutes

Stupeur devant la gare de Colmar (Haut-Rhin), vendredi en plein après-midi. Les passants et les usagers ont assisté à une course-poursuite entre la police et un automobiliste qui venait de refuser un contrôle routier. Le fuyard a multiplié les infractions avant de finir sa course, de l’autre côté de la ville, en percutant la barrière d’un parking, rapportent les Dernières Nouvelles d’Alsace.

Lors de son interpellation, une trentaine de grammes d’héroïne et de cocaïne conditionnés dans des pochons, ainsi que 3.000 euros en liquide ont été découverts dans la voiture. L’homme, âgé de 36 ans, contesterait la revente. Connu de la justice, y compris pour des délits routiers précisent nos confrères, il a été placé en détention provisoire. Il comparaîtra devant la justice en comparution immédiate lundi pour refus d’obtempérer et trafic de stupéfiants.