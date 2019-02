SINISTRE Cent soldats du feu et 25 engins ont été mobilisés pour maîtriser les flammes

Treize personnes ont été légèrement blessées dans un feu d’immeuble qui s’est déclaré ce samedi 16 février 2019, à Paris. — N. Michaud

Treize blessés légers en « urgences relatives », selon un bilan encore provisoire. Un important incendie s’est déclaré ce samedi après-midi dans un immeuble du 19e arrondissement de Paris. Les victimes, parmi lesquelles deux enfants et un policier, ont été principalement intoxiquées par les gaz et les fumées.

Selon la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, 100 pompiers et 25 engins ont été mobilisés sur place, rue Alphonse-Karr, et ce dès 17 heures, alors que d'épaisses colonnes de fumée sortaient d'au moins cinq fenêtres de l’immeuble de six étages situé dans le nord-est de la capitale. Selon Le Parisien, les pompiers ont réussi à maîtriser l’incendie vers 19h30.

Parmi les victimes intoxiquées par les fumées se trouvent deux enfants et un policier. - N. Michaud

Toujours selon Le Parisien, qui cite la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, le sinistre se serait déclaré « entre le deuxième et le cinquième étage de l’immeuble, en se propageant par l’extérieur ».