L’alerte a été donnée par la famille d’une pensionnaire de l’Ephad du Larmont (Doubs) décédée au printemps 2018, selon les révélations de L'Est Républicain. Après cette suspicion d’euthanasie, l’Agence régionale de santé (ARS) a ouvert une enquête administrative, organisé une inspection et puis avisé le procureur de la République de Besançon en décembre.

Alors qu’une enquête préliminaire a été ouverte pour « homicide involontaire » devant une situation jugée « préoccupante » (avec, notamment, une « surmortalité des résidents » vis-à-vis de la moyenne française), les investigations se focalisent sur 33 décès estimés suspects, d’après une information du Parisien confirmée par une source judiciaire au journal régional franc-comtois.

Des « fins de vies potentiellement non conformes à la loi »

Alors que les enquêteurs parlent de « fins de vies potentiellement non conformes à la loi » selon le quotidien du soir, ces 33 morts étudiées sont survenues entre 2017 et 2018. Tandis que le rapport définitif de l’ARS est encore attendu, un médecin de l’établissement non loin de Pontarlier a d’ores et déjà été mis à pied à titre conservatoire. D’autres expertises pourraient suivre.