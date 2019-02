Un bouc (Illustration) — MEIGNEUX

Un homme qui faisait son jogging dimanche, au petit matin, a fait une drôle de découverte, en passant devant l’école d’une petite commune du Gard :​ il est tombé nez à nez avec un bouc, attaché à l’entrée de l’établissement, rapporte Midi Libre.

Le joggeur a libéré l’animal, et l’a ramené chez une voisine, en attendant de retrouver son propriétaire. Un appel a été lancé sur Facebook. Selon le quotidien, des internautes auraient ainsi découvert que le pauvre bouc avait fait l’objet, quelques heures plus tôt, d’une vidéo sur Snapchat, dans lequel il était notamment coursé par de jeunes individus.

« Les parents n’en ont pas voulu »

Selon les informations de Paula Lois, qui a fondé le refuge pour équidés Cheval, à Salindres, dans le département, le bouc aurait été récupéré chez un propriétaire qui n’en voulait plus, et offert… en cadeau d’anniversaire à une jeune femme. « Les parents n’en ont pas voulu, alors il a été attaché et il a passé la nuit là, à grelotter », indique-t-elle à 20 Minutes. Paula Lois indique son intention de déposer plainte à la gendarmerie.

Le propriétaire de l’animal a été retrouvé, mais il ne désirerait pas le récupérer. Paula Lois, qui a pris en main le sort de ce bouc, lui a néanmoins trouvé une nouvelle famille.