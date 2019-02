Des policiers ont été la cible de jets de pierre, lancés par des adolescents (illustration). — C. Girardon / 20 Minutes

Certains d’entre eux sont bien connus des services de police. Cinq mineurs ont été arrêtés mercredi dernier à Pierre-Bénite, près de Lyon. L’un d’entre eux, âgé de 15 ans, compte déjà 50 antécédents judiciaires, et un autre de 17 ans 12 mentions à son casier.

Le petit groupe a été interpellé vers 20h45 après avoir jeté des pierres sur des policiers, indique ce jour la Sûreté du Rhône. Ils s’étaient postés sur le toit d’un immeuble et avaient attaqué les agents, appelés dans le quartier pour une moto volée.

Un mineur écroué, les autres laissés libres

Les projectiles ont brisé « entièrement la lunette » du véhicule de police et endommagé « partiellement » le pare-brise, ajoutent les enquêteurs. Le mineur le plus âgé a été arrêté au bas de l’immeuble et les quatre autres, sur le toit qu’ils n’avaient pas réussi à quitter.

L’adolescent aux 50 antécédents judiciaires a été écroué, mais dans le cadre d’une procédure distincte. Les autres, présentés au parquet, ont été laissés libres. Une information judiciaire a été ouverte les concernant.