Une famille est bloquée depuis douze jours dans sa maison à cause de la neige. — Facebook Maud Colombo

Voilà douze jours qu’une famille est bloquée par la neige, dans sa maison située à Courniou, dans les Hauts-Cantons de l’Hérault. Le chemin privé qui mène à la demeure est couvert d’un épais manteau blanc, qui la coupe du monde, et le premier voisin est à 4 km…

Ces Héraultais lancent aujourd’hui un appel à l’aide pour les aider à déneiger, a repéré Midi Libre. Maud, l’adolescente de la famille, raconte quant à elle son calvaire sur Facebook.

« Nous n’en pouvons plus, les animaux ont faim, les chevaux n’ont pas mangé durant trois jours, De notre côté, mes parents n’ont plus leurs médicaments », indique la jeune fille, qui précise que sa mère est atteinte de sclérose en plaques et que son père souffre de problèmes cardiaques. La maison, située à la limite entre l'Hérault​ et le Tarn, est aussi en proie à des soucis électriques. La neige empêche les panneaux photovoltaïques de fonctionner, seul un groupe électrogène permet à la famille de se réchauffer.

« Plus le moral » et « fatiguée »

Si la municipalité a répondu à la famille qu’elle était dans l’incapacité de déneiger un chemin privé, elle a toutefois ravitaillé la maison en eau potable, en essence, en croquettes pour les chiens et en foin pour les chevaux. Ces habitants, qui se sont installés ici en septembre dernier, espèrent qu’on leur donnera un coup de pouce très vite.

« Tous les jours, nous sommes avec la pelle sur le chemin rural d’1 km pour arriver à la route », écrit l’adolescente, qui indique qu’elle n’a « plus le moral » et est « fatiguée ».