Un véhicule de la gendarmerie (illustration). — N.Messyasz/Sipa

Elle n’avait plus donné signe de vie depuis le 9 janvier. Ce week-end, le corps sans vie d’une femme de 36 ans a été découvert dans une zone boisée à Elven près de Vannes (Morbihan), indique la gendarmerie. C’est un promeneur qui a fait la macabre découverte. On ignore pour l’heure les causes du décès.

La disparition de cette femme il y a près d’un mois avait été jugée inquiétante par les gendarmes qui avait lancé un appel à témoins. Plusieurs équipes cynophiles de la gendarmerie avaient été mobilisées pour tenter de la retrouver.