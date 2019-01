Illustration d'une voiture de police, devant le tribunal d'Ajaccio, en Corse, le 12 mai 2014 — PASCAL POCHARD-CASABIANCA AFP

Il s’est retranché dans un immeuble. Un homme a ouvert le feu dans la rue à Bastia, en Corse, mercredi après-midi aux alentours de 16h, confirme la police à 20 Minutes. Six personnes ont été blessées, une personne est décédée, selon la police. L’auteur des coups de feu s’est ensuite retranché dans l’immeuble où il vit, selon la préfecture de Haute-Corse. Deux des blessés pourraient également se trouver dans cet immeuble.

Un policier ferait partie des blessés

Selon la procureur de la République à Bastia, Caroline Tharot, présente sur les lieux, un policier qui intervenait « ferait partie des blessés ». Il a été conduit à l’hôpital, a-t-elle ajouté sans plus de précision sur son état de santé.

Des unités de la brigade de recherche et d’intervention (BRI) de la police et du peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie (PSIG) sont sur place pour tenter de maîtriser l’individu, dont les motivations n’étaient pas connues dans l’immédiat. Il serait âgé d’une soixantaine d’années et serait connu pour des problèmes de voisinage.