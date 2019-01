Pas d’antenne locale pour les auditeurs Isérois ce mardi matin. Les locaux de France Bleu Isère à Grenoble ont été ravagés par un incendie dans la nuit de dimanche à lundi, ont annoncé les journalistes sur leur site. L’enquête s’oriente vers une piste criminelle.

#Grenoble Un #incendie à priori d'origine volontaire vers 2h30 ce matin dans les locaux de France Bleu Isère @francebleu Impossible de faire de la radio ce matin. pic.twitter.com/vtVaGfE22h — France Bleu Isère (@bleu_isere) January 28, 2019

« Un incendie a frappé votre radio dans la nuit de dimanche à lundi », annonce ce lundi la journaliste Céline Loizeau sur le site de la radio. Aucun blessé n’est à déplorer mais les dégâts sont considérables. Pour l’instant, les animateurs, journalistes et techniciens ne peuvent accéder aux locaux.

Deux départs de feu et une porte fracturée

Selon France Bleu Isère, l’incendie s’est déclaré vers 2h30 du matin et une vingtaine de pompiers ont dû intervenir pour maîtriser les flammes. D’après les premières constatations, la porte d’entrée a été fracturée et deux départs de feu ont été repérés. Ces indices laissent à penser que l’incendie est volontaire.

« Merci à ceux et celles qui tôt ce matin ont exprimé leur soutien via les réseaux sociaux. Merci également à nos collègues de France Bleu Pays de Savoie d’accompagner temporairement nos fidèles auditeurs avec des infos circulation et des infos météo », a conclu la journaliste. Pas de blanc pour autant à la radio : les auditeurs isérois ont été basculés sur l’antenne de France Bleu Pays de Savoie.

L.Br.