Pensait-il arriver à boucler ainsi son quota de cinq fruits et légumes par jour ? Un Niçois en visite à Montbéliard (Doubs) a réussi à payer une console moins de 10 euros en la pesant au rayon primeur d’un supermarché, rapporte L'Est républicain. Tentant de renouveler sa ruse dès le lendemain, le jeune homme de 19 ans s’est fait pincer et a écopé de quatre mois de prison avec sursis.

Le début de l’histoire, finalement jugée la semaine dernière, remonte en fait au 16 septembre. Ce jour-là, l’Azuréen se présente dans un hypermarché et file directement dans l’allée des jeux vidéo. Il jette son dévolu sur une Playstation 4 mais imagine alors un stratagème pour faire baisser la note annoncée, soit 340 euros.

La police finit par le prendre la main… sur la balance

Le jeune adulte poursuit sa séance de shopping un peu spéciale jusqu’au rayon fruits et légumes. Il y pèse la console et repart avec une nouvelle étiquette. La promotion est conséquente : 9,29€. Pour aller au bout de son plan, il choisit une caisse automatique et repart sans encombre, avec son nouveau joujou.

Le bon filon. C’est que pense avoir trouvé le Niçois qui retente l’expérience 24 heures plus tard. Loupé. Son manège est cette fois-ci repéré. Face à la police, il expliquera que la première console, revendue pour 100 euros, devait lui servir à s’acheter son billet retour pour la capitale azuréenne. Il a dû un peu patienter avant de pouvoir rentrer.

