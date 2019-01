Bunker sur le littoral Atlantique, à Soulac (Gironde, Nouvelle-Aquitaine). Blockhaus. Mur de l'Atlantique. — M.Bosredon/20Minutes

Ils assurent qu’ils ne cherchaient pas à voler les diamants, mais qu’ils voulaient juste explorer le vieux bunker. Quatre jeunes hommes d’une vingtaine d’années ont été interpellés dans la nuit de samedi à dimanche alors qu’ils sortaient d’un blockhaus, situé dans le jardin d’un particulier à Aytré, près de La Rochelle (Charente-Maritime), rapporte Sud Ouest.

Fouillés, l’un d’entre eux avait dans ses poches… 17 diamants, pour une valeur d’environ 52.000 euros. Et pour cause : le bunker de la Seconde Guerre mondiale se trouvait dans le jardin… d’un joaillier à la retraite, qui avait dissimulé ici un sac de diamants. « Il pensait la cachette inviolable », a expliqué un policier.

Un rappel à la loi pour « violation de domicile »

Les quatre jeunes ont été placés en garde à vue. Deux d’entre eux seront poursuivis, et convoqués devant le tribunal correctionnel, pour « violation de domicile » et « vol en réunion » et les deux autres devraient écoper d’un rappel à la loi pour « violation de domicile » rapporte Le Parisien.