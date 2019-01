La police a découvert le corps d’une femme étranglée dans une cave de Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis. Son compagnon a été interpellé et placé en garde à vue dimanche. L’homme de 47 ans avait avoué à une connaissance avoir tué sa compagne, âgée de 49 ans et caché le corps de la victime, selon une source proche de l’enquête. La connaissance a alors prévenu la police qui a retrouvé le corps et le suspect.

En France, 130 femmes ont été tuées en 2017 par leur conjoint ou ex-compagnon. Chaque année, près de 220.000 femmes subissent des violences de la part de leur conjoint ou ex-compagnon, selon des chiffres de 2017.

