Caravane installée sur un parking. (Illustration) — G . VARELA / 20 MINUTES

Pour l’heure, on ne connaît pas les circonstances à l’origine d’un feu qui a ravagé samedi soir au moins six parcelles du camping municipal des Peupliers à Seltz (Bas-Rhin). Selon un rapport du service départemental d’incendie et de secours du Bas-Rhin ( SDIS 67), l’incendie s’est déclaré peu avant 23 heures. De nombreux moyens ont été envoyés sur place. Toujours selon les secours, au moins deux bouteilles de gaz ont explosé pendant l’incendie.

Au total, six parcelles sur une surface estimée à environ 200 m2 ont été touchées, dont une fortement, précise le SDIS 67. Heureusement, aucune victime n’est à déplorer. Selon nos confrères des Dernières Nouvelles d’Alsace, il semblerait que l’incendie se soit déclaré dans une caravane, une des quatre ou cinq qui ont disparu dans l’incendie.